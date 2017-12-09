* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 9 декабря, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Власти США поздравили руководство Ирака с освобождением территории страны от боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном заявлении представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт.

U.S. Navy Бронетехника иракской армии

«После отважной трехлетней кампании интенсивных боев премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о полном освобождении всей территории Ирака от контроля ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — отмечается в заявлении Науэрт. — США приветствуют лидерство премьер-министра Абади, и мы искренне поздравляем иракский народ и отважные иракские силы безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что вооруженные силы страны нанесли поражение террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, ВС Ирака полностью восстановили контроль над всей границей с соседней Сирией.

Читайте также: Премьер-министр Ирака: Война против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закончена