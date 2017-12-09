Пятигорск, Ставропольский край, 9 декабря, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Кровля двухэтажного восьмиквартирного жилого дома загорелась в Пятигорске. Об этом, как передает ГТРК «Ставрополье», сообщили в краевом управлении МЧС.

70.mchs.gov.ru Пожарный

ЧП произошло в субботу, 9 декабря, на улице Ермолова. По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

«Жильцов (около 30 человек) пришлось эвакуировать», — передает вещатель.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Пожару присвоен второй номер сложности по пятибалльной шкале.

Причины возгорания пока неизвестны.

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