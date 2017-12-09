Химки, Московская область, 9 декабря, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Футболисты московского «Динамо» на своем поле переиграли махачкалинский «Анжи» в матче двадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 9 декабря на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье, завершилась со счетом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

У хозяев поля голевыми действиями отметились Александр Ташаев и Евгений Луценко.

После двадцати матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Клуб «Анжи», набравший 19 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 20-й тур

«Динамо» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0.

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