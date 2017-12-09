Задержание Саакашвили в Киеве: Климкин рассказал о «реакции» Запада
Киев, 9 декабря, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Страны Запада считают внутренним делом Украины задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Это украинское дело: делайте свое дело, но делайте его в рамках правового поля, — говорит дипломат. — (…) А какой-то такой формальной реакции, необычной, вы не услышите, поскольку они (страны Запада) понимают, как это должно делаться».
Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в столице Украины был задержан бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили. В настоящее время политик находится в СИЗО и ожидает процессуального решения.
Генеральная прокуратура Украины вменяет Саакашвили нарушение трех статей уголовного Кодекса.
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