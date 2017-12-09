Киев, 9 декабря, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Страны Запада считают внутренним делом Украины задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Это украинское дело: делайте свое дело, но делайте его в рамках правового поля, — говорит дипломат. — (…) А какой-то такой формальной реакции, необычной, вы не услышите, поскольку они (страны Запада) понимают, как это должно делаться».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в столице Украины был задержан бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили. В настоящее время политик находится в СИЗО и ожидает процессуального решения.

Генеральная прокуратура Украины вменяет Саакашвили нарушение трех статей уголовного Кодекса.

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