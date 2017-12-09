Тбилиси, 9 декабря, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Задержание бывшего главы Одесской области и лидера украинской оппозиционной партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили в Киеве является абсолютно незаконным и не обоснованным. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщила мать экс-президента Грузии Гиули Аласания.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». Реж. Александр Давыдов. 1987. СССР За решёткой

«Ему (Саакашвили) угрожали с того момента, как около года назад он перешел в оппозицию, — говорит Аласания. — Несмотря на эти угрозы он все равно решил вернуться из Польши на Украину и продолжить борьбу».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Киеве был задержан бывший президент Грузии и лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили. Ранее политик был объявлен в розыск, после того, как активисты отбили его у пытавшихся задержать его сотрудников спецслужб.

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