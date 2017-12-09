Брюссель, 9 декабря, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Руководству Польши не стоит конфликтовать с Украиной. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

«Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной», — говорит политик.

Туск считает, что Польша должна вернуться к роли «опекуна и государства, которое поддерживает стремление стран так называемой новой Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшаве нужно строить отношения с Киевом, основываясь на исторической правде.

По его словам, властям Польши нельзя забывать о таких событиях, как «геноцид на Волыни».

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