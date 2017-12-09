Ханты-Мансийск, 9 декабря, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Ханты-Мансийск, который с 8 декабря стал новогодней столицей России, встречает гостей развлекательной программой уже в аэропорту. Всех прибывающих в крупнейший в Сибири аэропорт приветствуют Дед Мороз и Снегурочка, которые «проверяют» туристов на сообразительность и смекалку.

Администрация Ханты-Мансийска Гости с Дедом Морозом около импровизированного чума

Здесь же гостей ждёт импровизированный чум для знакомства с обычаями коренных жителей края, проводятся обряды. Например, согласно народному поверью, загаданное желание исполнится, если повязать на рога волшебного оленя символическую цветную ленточку. Голубая лента означает цвет неба, красная — цвет земли и белая — цвет чистоты.

Администрация Ханты-Мансийска Гости загадывают желания, повязывая на рога волшебного оленя цветные ленты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря был дан старт всероссийскому событию «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России 2017/18». На открытие праздника собралось более 12 тыс. ханты-мансийцев — то есть каждый восьмой житель города пришёл на Площадь 1000 огней, чтоб первым в стране почувствовать приближение новогоднего волшебства.

Марафон праздничных событий продлится до 7 января Нового 2018 года. Ежедневно будут проходить более 80 мероприятий на 14 площадках. Это и Резиденция ёлки, и Фестиваль экстремальной зимы, и Всероссийский съезд Дедов Морозов. Побороться за звание лучшего в этом году приехало 25 команд не только из регионов России, но и ближнего зарубежья. Ожидается, что мероприятия программы «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России» посетят более 80 тыс. гостей.

Столица Югры — город Ханты-Мансийск избрана в этом году «Новогодней столицей России» по решению Министерства культуры РФ. Здесь уже пять лет проходят масштабные зимние праздники, которые привлекают туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов России. Новый год в Югре является победителем Национальной премии в области событийного туризма «Russianeventawards» в номинации «Лучшее событие в области культуры».