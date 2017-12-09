Москва, 9 декабря, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Проживем и с новыми санкциями вполне благополучно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Администрация президента США Дональда Трампа введет новые санкции в отношении России за приписываемое ей нарушение договора о РСМД.

Парламентарий считает, что американское руководство ведет себя глупо, подло и непорядочно.

«Никаких нарушений РСМД со стороны России не было ни разу. Сами же американцы периодически на этом «попадались». Целью введения новых санкций американцы заявили «изменение экономических планов России». Думаю, их ждет глубокое разочарование», — отметил Бондарев.

Экономика и промышленность РФ вполне самостоятельны, утверждает сенатор.

«Конечно, в современных условиях полной экономической автаркии у такой большой страны, как наша, просто не может быть. Но следует оценить: кто в ком больше заинтересован? Штаты декларируют свою абсолютную экономическую независимость от нас, наших товаров и услуг. Хочу напомнить, что без наших двигателей их спутники просто не летают. В частности, без ракетных двигателей РД-180 американцы не могут эксплуатировать Атлас-5, а без РД-181 — Антарэс», — указал он.

Россия же может разрабатывать высокотехнологичную продукцию для внутреннего потребления на свои собственные деньги, а также обеспечивать энергетическими ресурсами внутренний спрос, говорит сенатор.

«Конечно, у России есть определённая экономическая зависимость и от США, и от других стран, иного и быть не может в мире глобализации и тесной взаимной интеграции мировых экономических акторов. Но наша заинтересованность в иностранцах не касается стратегических сфер, сфер безопасности, непосредственного жизнеобеспечения граждан и долгосрочного, устойчивого развития страны. Так что — проживём и с новыми санкциями вполне благополучно», — заключил он.

Попытки США запугать Россию введением санкций за якобы имеющие место нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) смехотворны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Текст комментария размещен на сайте МИД РФ.

Он отметил, что усиление в США пропагандистской кампании по обвинению Москвы в нарушении договора о РСМД «может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны».

В МИД подчеркнули, что разрушение договора о РСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.