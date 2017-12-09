«Боруссия» продлила свою серию без побед, проиграв «Вердеру»
Берлин, 9 декабря, 2017, 19:26 — ИА Регнум. 9 декабря на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 15-го тура Бундеслиги между командами «Боруссия» и «Вердер». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.
На 26-й минуте Максимилиан Эггештайн открыл счет — 0:1. Результативную передачу отдал Макс Крузе. В начале второго тайма форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет, замкнув скидки Синдзи Кагавы — 1:1. Через 7 минут Гербе Селассие вновь вывел гостей вперед — 1:2.
Статистика матча («Боруссия"/"Вердер»)
Удары 8/9
Удары в створ 5/4
Владение 63%/37%
Фолы 7/6
«Боруссия» не может одержать победу уже более двух месяцев и, как следствие, седьмое место в таблице с 22-мя очками. «Вердер» же, набрав 14 очков, приблизился к выходу из «зоны вылета».
Составы на матч:
«Боруссия»: Бюрки, Суботич, Бартра, Сократис, Шмельцер, Геррейро, Дауд, Кагава, Ярмоленко, Обмаяен, Пулишич.
«Вердер»: Павленка, Велькович, Мойсандер, Баргфреде, Аугустинссон, Делейни, Селассие, Эггештайн, Крузе, Юнузович, Бартельс.
Главный арбитр матча: Мануэль Грефе.
Предупреждения:
Голы: Эггештайн 26 — 0:1, Обамеянг 58 — 1:1, Селассие 65 — 1:2.