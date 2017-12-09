«Айнтрахт» минимально уступил «Баварии» в родных стенах
Берлин, 9 декабря, 2017, 19:25 — ИА Регнум. 9 декабря на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 15-го тура Бундеслиги между командами «Айнтрахт» и «Бавария». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу мюнхенцев.
На 20-й минуте чилийский хавбэк Артуро Видаль открыл счет, замкнув навес Жошуа Киммиха со штрафного — 0:1.
Статистика матча («Айнтрахт"/"Бавария»)
Удары 6/4
Удары в створ 4/1
Владение 54%/46%
Фолы 16/13
Набрав 35 очков «Бавария» идет на первом месте. «Айнтрахт» с 22-мя очками довольствуется 9-й строчкой.
Составы на матч:
«Айнтрахт»: Градецки, Фалетт, Сальседо, Эбрахам, Фернандеш, Виллемс, Боатенг, Вульф, Ребич, Аллер, Баркок.
«Бавария»: Штарке, Зюле, Рафинья, Киммих, Мартинес, Родригес, Видаль, Рибери, Мюллер, Коман.
Главный арбитр матча: Харм Осмерс.
Предупреждения: Видаль — 5, Фернандеш — 17, Рафинья — 52, Мюллер — 67.
Удаления: Вульф — 72.
Голы: Видаль 20 — 0:1.