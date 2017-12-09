Берлин, 9 декабря, 2017, 19:25 — ИА Регнум. 9 декабря на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 15-го тура Бундеслиги между командами «Айнтрахт» и «Бавария». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу мюнхенцев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 20-й минуте чилийский хавбэк Артуро Видаль открыл счет, замкнув навес Жошуа Киммиха со штрафного — 0:1.

Статистика матча («Айнтрахт"/"Бавария»)

Удары 6/4

Удары в створ 4/1

Владение 54%/46%

Фолы 16/13

Набрав 35 очков «Бавария» идет на первом месте. «Айнтрахт» с 22-мя очками довольствуется 9-й строчкой.

Составы на матч:

«Айнтрахт»: Градецки, Фалетт, Сальседо, Эбрахам, Фернандеш, Виллемс, Боатенг, Вульф, Ребич, Аллер, Баркок.

«Бавария»: Штарке, Зюле, Рафинья, Киммих, Мартинес, Родригес, Видаль, Рибери, Мюллер, Коман.

Главный арбитр матча: Харм Осмерс.

Предупреждения: Видаль — 5, Фернандеш — 17, Рафинья — 52, Мюллер — 67.

Удаления: Вульф — 72.

Голы: Видаль 20 — 0:1.