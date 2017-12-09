«РБ Лепциг» упустил победу над «Майнцем»
Берлин, 9 декабря, 2017, 19:24 — ИА Регнум. 9 декабря на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 15-го тура Бундеслиги между командами «РБ Лейпциг» и «Майнц». Матч завершился со счетом 2:2.
На 29-й минуте Кевин Кампль забил прекрасный гол, замкнув прострел Демме — 1:0. Через 10 минут Робин Куайсон сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 1:1. В конце тайма форвард сборной Германии Тимо Вернер вывел хозяев вперед ударом с пенальти — 2:1. На 87-й минуте Эмиль Берггреен сравнял счет после ассиста Александру Максима — 2:2.
Статистика матча («РБ Лепциг"/"Майнц»)
Удары 12/10
Удары в створ 8/9
Владение 60%/40%
Фолы 16/18
С 27-ю очками «быки» укрепились на 2-й строчке. «Майнц» с 16-ю очками болтается у «зоны вылета» на 14-й позиции.
Составы на матч:
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Ильзанкер, Клостерманн, Кайзер, Лаймер, Демме, Кампль, Поульсен, Вернер.
«Майнц»: Зентнер, Донати, Балогун, Диалло, Бросински, Гбамен, Латца, Фрай, Сердар, Куайсон, Хольтманн.
Главный арбитр матча: Патрик Иттрих.
Предупреждения: Лаймер — 23, Ильзанкер — 38, Диалло — 44, Берггреен — 69, Сердар — 76.
Голы: Кампль 29 — 1:0, Куайсон 39 — 1:1, Вернер (пен) 45 — 2:1, Берггрен 87 — 2:2.