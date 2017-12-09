СКР возбудил второе дело по факту ДТП в Якутии
Якутск, 9 декабря, 2017, 18:56 — ИА Регнум. По факту гибели людей в ДТП в Мегино-Кангаласском районе Якутии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Саха (Якутия).
«Следователем СКР назначены необходимые экспертные исследования, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудниками ОВД ранее было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря на федеральной автодороге «Колыма» в 16 км от населенного пункта Нижний Бестях произошло резонансное ДТП. По последним данным, в аварии погибли 9 человек, в том числе двухлетний ребёнок.
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