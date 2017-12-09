Якутск, 9 декабря, 2017, 18:56 — ИА Регнум. По факту гибели людей в ДТП в Мегино-Кангаласском районе Якутии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Саха (Якутия).

14.mchs.gov.ru На месте ДТП

«Следователем СКР назначены необходимые экспертные исследования, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудниками ОВД ранее было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря на федеральной автодороге «Колыма» в 16 км от населенного пункта Нижний Бестях произошло резонансное ДТП. По последним данным, в аварии погибли 9 человек, в том числе двухлетний ребёнок.

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