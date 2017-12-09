Казань, 9 декабря, 2017, 18:24 — ИА Регнум. 9 декабря на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч 20-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Рубин» и «СКА-Хабаровск». Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Футбол

На 25-й минуте молодой форвард сборной Ирана Сардар Азмун открыл счет точным ударом в касание по пустым воротам после передачи Мийо Цакташа — 1:0. Через 15 минут Максим Канунников удвоил преимущество хозяев, замкнув головой заброс в штрафную площадь — 2:0. В начале второго тайма опорный полузащитник сборной России Магомед Оздоев довел счет до разгромного — 3:0. На 73-й минуте Александр Максименко сократил отставание в счете, но было уже слишком поздно — 3:1.

Статистика матча («Рубин"/"СКА-Хабаровск»)

Удары 14/3

Удары в створ 8/1

Владение 58%/42%

Фолы 14/19

С 12-ю очками «СКА-Хабаровск» идет на последнем месте в таблице. «Рубин», набрав 21 очко, поднялся на 10-ю позицию.

Составы на матч:

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Сорокин, Камболов, Набиуллин, М’Вилла, Цакташ, Бауэр, Оздоев, Канунников, Азмун.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Тишкин, Карасев, Димидко, Никифоров, Савичев, Калинский, Корян, Маркович, Казанков.

Главный арбитр матча: Игорь Федотов.

Предупреждения: Набиуллин — 8, Кудряшов — 16, Сорокин — 20, Димидко — 39, Цакташ — 64.

Голы: Азмун 25 — 1:0, Канунников 40 — 2:0, Оздоев 49 — 3:0, Максименко 73 — 3:1.