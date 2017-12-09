Вашингтон, 9 декабря, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter предложил телеканалу CNN сменить фирменный слоган.

DonkeyHotey Дональд Трамп

«Лозунг CNN — CNN, новостной бренд, которому следует доверять больше всего, — написал глава Белого дома. — Все знают, что это неправда, что на самом деле это обман американской общественности. Есть много других СМИ, которые более правдивы, чем Fake News CNN».

Трамп предложил руководству телеканала сменить слоган на «CNN, наименее правдивый новостной бренд».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2017 г. президент США Дональд Трамп в микроблоге написал, что CNN очень слабо представляет нацию за пределами страны и грешит искажением информации.

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