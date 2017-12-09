Москва, 9 декабря, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев присоединился к общественному движению Putin Team, основанного хоккеистом сборной России Александром Овечкиным. Об этом сообщил сам музыкант на видеозаписи, опубликованной в соцсети Instagram.

Anastasiya Fedorenko Николай Расторгуев

«Друзья, 9 декабря, День Героев Отечества, и сегодня я вступаю в команду Putin Team с инициативой проекта «Герои рядом с тобой» и хочу запустить флешмоб «Родина героев», — говорит Расторгуев.

Лидер группы «Любэ» предложил неравнодушным гражданам страны присоединится к акции и привести в порядок памятники и монументы выдающимся личностям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября 2017 г. хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team в поддержку президента РФ Владимира Путина. Позднее к движению присоединились известные спортсмены и артисты.

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