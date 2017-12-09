Киев, 9 декабря, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили собираются возле изолятора временного содержания на Аскольдовом переулке в Киеве. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По предварительным данным, к зданию подошли всего около 40 — 50 человек.

«Они (сторонники Саакашвили) греются у бочек, в которых разведены костры, — передает вещатель. — У входа в переулок прикреплен плакат с надписью «Порошенко, освободи Саакашвили!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-губернатора Одесской области и лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили был задержан в Киеве поздним вечером 8 декабря. Это уже второе задержание политика за неделю. Во время задержания 5 декабря Саакашвили поднялся на крышу многоквартирного здания и обещал спрыгнуть вниз.

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