Лондон, 9 декабря, 2017, 17:23 — ИА Регнум. 9 декабря на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 16-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Челси». Матч завершился минимальной победой «молотобойцев» со счетом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 6-й минуте вингер сборной Австрии Марко Арнаутович открыл счет точным ударом в дальний нижний угол после проникающей передачи в штрафную Мануэля Лансини — 1:0.

Статистика матча («Вест Хэм"/"Челси»)

Удары 3/12

Удары в створ 2/4

Владение 32%/68%

Фолы 10/10

Набрав 13 очков «Вест Хэм» поднялся на 18-ю строчку. «Челси» с 32-мя очками остался на 3-й позиции.

Составы на матч:

«Вест Хэм»: Адриан, Рид, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Арнаутович, Лансини, Обианг, Масуаку, Антонио.

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Канте, Азар, Бакайоко, Заппакоста, Мората.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Арнаутович — 7, Алонсо — 18, Адриан — 59, Рид — 67, Крессуэлл — 68, Обианг — 70, Масуаку — 87.

Голы: Арнаутович 6 — 1:0.