Сан-Франциско, США, 9 декабря, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает пожарный департамент Сан-Франциско в соцсети Twitter.

Цитата из к/ф «Некуда бежать». Реж. Роберт Хармон. 1993. США Перевернувшийся автобус

ДТП произошло в субботу, 9 декабря, на автостраде в городе Сан-Франциско. По последним данным, в результате аварии пострадали 29 человек.

«29 человек были доставлены в местные больницы, четверо из них получили серьезные травмы», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности данного происшествия.

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