Москва, 9 декабря, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Международная коалиция, возглавляемая США, выполняет военные операции на территории Сирии незаконно. Об этом, как передает RT, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

U.S. Army Американский спецназ

«Представителям Пентагона следует вспомнить, что Сирия является суверенным государством и членом ООН, — говорит Конашенков. — Поэтому никакого «своего» неба у США здесь не было и быть не может».

По его словам, заявления представителей Пентагона о принадлежащем США воздушном пространстве Сирии вызывают недоумение.

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Напомним, ранее представитель Центрального командования вооруженных сил США Дамиен Пикарт обвинил ВКС РФ в заходе «в их воздушное пространство к востоку от реки Евфрат» в Сирии, а также в «опасных сближениях с американскими самолетами».

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