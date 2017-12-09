Москва, 9 декабря, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Причиной смерти 88-летнего народного артиста СССР Леонида Броневого в Москве стала тяжелая болезнь. Об этом сообщил директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер в интервью ТАСС.

Цитата из к/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Леонид Броневой

«Леонид Сергеевич скончался сегодня (9 декабря) в больнице в Москве после тяжелой болезни», — уточнил директор театра.

По его словам, прощание с Броневым состоится 11 декабря в Большом зале театра «Ленком» с 11:00 мск до 13:00 мск, а похоронен народный артист СССР будет на Новодевичьем кладбище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в одной из больниц Москвы скончался актёр театра и кино Леонид Броневой.

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Леонид Броневой известен по ролям в фильмах «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны», «Небеса обетованные», «Простые вещи», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен» и др.

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