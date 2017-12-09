Киев, 9 декабря, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что украинские беженцы, находящиеся в Польше, на самом деле спасают польскую экономику. Так Климкин ответил на заявление нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил о большом потоке беженцев с Украины. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Напомним, новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его стране нужно строить отношения с Украиной, основываясь на исторической правде. Моравецкий подчеркнул, что нельзя забывать о таких событиях, как «геноцид на Волыни».

Кроме того, глава кабинета заявил, что Польша принимает огромное количество беженцев с Украины и тем самым «разгружает напряжение на восточном фланге Евросоюза».

Климкин однако уверен, что беженцы с Украины для Польши — благо, так как они «спасают» польскую экономику.

«Ну мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, они очень сфокусированы на том, что делают. Поэтому мы прекрасно понимаем, о чем идет речь», — заявил Климкин.

Он также заявил, что по оценке украинского МИД, почти полмиллиона украинцев находятся в Польше.

«Так кто кого спасает? В данном случае мы спасаем польскую экономику», — уверен глава украинского внешнеполитического ведомства.

Также Климкин подчеркнул, что с «польскими друзьями» Украина всегда будет разговаривать как с друзьями, по всем вопросам, включая вопросы исторической памяти.