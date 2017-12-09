Пятигорск, Ставропольский край, 9 декабря, 2017, 16:07 — ИА Регнум. В Пятигорске в ночном клубе произошла массовая драка со стрельбой. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Стрельба

«По факту происшествия в ночном клубе в Пятигорске сотрудниками полиции ОМВД России по городу проводится проверка», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев произошедшего, в массовой драке, произошедшей в ночь на 9 декабря, участвовали порядка 30 человек.

«Вероятно, кто-то был ранен, — сказал источник. — На улице были следы крови».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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