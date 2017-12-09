Москва, 9 декабря, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который утверждает, что его страна выиграла обе мировые войны. Свое мнение на этот счет он опубликовал сегодня, 9 декабря, на своём аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Советские солдаты, штурмовавшие рейхстаг. 1945

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Пенсакола (США, штат Флорида) в пропагандистском угаре заявил, что США победили в двух мировых войнах.

«Мы — нация, которая вырыла Панамский канал, одержала победу в двух мировых войнах, отправила человека на Луну и поставила на колени коммунизм», — пафосно заявил Трамп.

Пушков напомнил, что в реальности роль США в обеих мировых войнах не была решающей.

«При оценке исторической роли США Трампу надо бы помнить: в Первую мировую войну их роль была вспомогательной, во Второй мировой войне они не победили бы Гитлера без СССР», — написал Пушков.

Напомним, что Первая мировая война началась в 1914 году и тяжесть основных сражений вынесла на своих плечах прежде всего Российская империя, а также Франция и Великобритания. США присоединились к Антанте только в конце 1917 года, когда материальные и людские резервы Центральных держав были на исходе.

Что касается Второй мировой войны, то в ней ключевую роль сыграл Советский Союз, без которого победа над Третьим рейхом была бы невозможна.