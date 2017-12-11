Санкт-Петербург, 11 декабря, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В сентябре проект «Петербург в миниатюре» благотворительного фонда AdVita запустил кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru, деньги нужны на аренду помещения мастерской. Участники проекта создают керамические миниатюры реальных домов Северной столицы, выручка от продажи которых направлена на помощь нуждающимся.

Дарья Драй ИА REGNUM Раскрашивание изделий

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург в миниатюре

Наверняка, многие хотя бы раз сталкивались с сувенирной продукцией благотворительного проекта «Помогать легко», созданной на основе рисунков подопечных фонда AdVita. Прибыль от продажи таких сувениров идет на лечение и покупку лекарств для людей, страдающих онко-гематологическими заболеваниями.

Проект «Петербург в миниатюре» родился именно на этой базе. Корреспонденты ИА REGNUM посетили мастерскую, в которой создаются керамические домики, и пообщались с руководителем проекта Александрой Сторожук.

Дарья Драй ИА REGNUM Куратор проекта Александра Сторожук

Мы задались целью создать стопроцентно петербургский сувенир. Долго думали, прикидывали, и в итоге поняли, что хотели бы создавать именно такого рода сувениры. Начали, втянулись, понравилось, и решили заняться этим уже более плотно. Так и родился проект «Петербург в миниатюре». У нас есть типовые коллекции — это Невский проспект и Миллионная улица. Все остальные дома, которые мы делаем, создаются по специальным заказам.

Сначала у нас была Миллионная улица, потому что это была акция «Миллион — за Миллионную», в ходе которой мы хотели собрать 1 млн рублей. Потом мы решили, что главную улицу города нельзя оставлять без керамических миниатюр. Невский проспект от первого дома до площади Восстания мы уже полностью воплотили в керамике. Потом пошли большие коммерческие заказы на индивидуальные дома, поэтому пока мы не расширили типовые коллекции. Но, наверное, с нового года мы выберем другие улицы, которые можно воплотить в керамике.

Пошел уже второй год.

Мы решили, что нужно расширяться, когда поняли, что уже не помещаемся в основном пространстве на Большой Пушкарской, потому что там своя довольно большая деятельность: магазин благотворительных сувениров, всевозможные мастер-классы, мероприятия, ярмарки и т. д. Занимать, условно говоря, какой-то угол не очень удобно, и мы решили перенести все керамическое производство в отдельную мастерскую, причем сделать ее инклюзивной. Мы хотим организовать рабочие места для инвалидов. У нас уже проходили стажировку несколько человек с ограниченными возможностями. Надеюсь, что с января мы сможем организовать хотя бы два места для инвалидов.

Прототипы миниатюр создаёт Мила Кузнецова, руководитель наших творческих мастерских. Она лепит домики, с них снимают форму, и дальше идет тиражирование. Поэтому автором каждого домика прежде всего является Мила. Дальше идет ручной труд, единственный механизм, который присутствует в нашей работе — это печь. В этом еще одна наша идея — мы хотели отойти от понятия штамповки совсем.

Сейчас у нас два штатных керамиста, наш идеолог Мила и керамист-технолог. Кроме того, к нам приходят много волонтеров.

По-разному. У нас нет четких распределений, кто чем занимается. Кто может, тот и берется за определенный объем работы.

Сначала его надо слепить, это зависит от многих факторов: настроение, погода, самочувствие, вдохновение и т. д. А дальше чисто технические моменты. Домик надо слепить, это занимает два-три дня. Потом он должен высохнуть, и этот процесс может быть долгим в зависимости от размера дома. Около двух недель домик сохнет, потом мы его обжигаем, расписываем и после этого он готов.

Я не могу назвать процентное соотношение. Мы платим аренду, зарплату нашему керамисту, налоги… Оставшаяся часть прибыли перечисляется в фонд до копейки. Других ответвлений, куда идут средства, у нас нет. Только на развитие производства, допустим, те же материалы.

Например, сейчас мы делаем большой коммерческий заказ — тысяча домиков. На их создание ушло 200 кг глины. Этим заказом мы занимаемся уже второй месяц. Параллельно мы сделали в подарок Пиотровскому керамическую миниатюру Эрмитажа, Михайловский театр и много разнообразных коммерческих заказов.

Мы стараемся об этом не думать, потому что это горько осознавать. Конечно, эти деньги нам очень нужны. Но безумно обидно будет обмануть ожидания людей, которые уже поддержали наш проект. Именно поэтому нам нужно собрать сумму для того, чтобы отдать этим людям товар, за который они нас поддержали.

Сейчас мы понимаем, что и год — это много. Кто знает, что будет завтра. Если бы освободилась часть головы от мыслей, где найти деньги на аренду, мы бы больше занимались творчеством. А сейчас, пока у нас висит необходимость платить аренду, мы одной частью мозга решаем финансовую проблему, а другой — пытаемся заниматься творчеством. Это тяжело, и годовая арендная плата облегчила бы нам существование. Но если мы соберем хотя бы на полгода, это тоже станет для нас большим подспорьем.

Да, у нас есть идея сделать Петербург «в коробке». Это индивидуальный гид, но планы еще размытые, поэтому говорить подробно пока не буду. Есть другие проекты, но перед Новым годом всё внимание направлено на изготовление коммерческих заказов, потому что они большие, а производство у нас ручное, и все зависит только от наших рук. Мы очень ответственно к этому подходим и сейчас ни на что другое не отвлекаемся.

На данный момент проект собрал на краудфандинговой платформе порядка 154 тыс. рублей, в то время как заявленная сумма составляет 726 тыс. рублей. Кампания по сбору средств продлится до 29 января 2018 года.