Москва, 9 декабря, 2017, 15:23 — ИА Регнум. В Совфеде не верят в реальную голодовку задержанного Михаила Саакашавили, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Цитата из к/ф «Фантоцци против всех». Реж, Нери Паренти, Паоло Вилладжо. 1980. Италия Отказ от еды

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании в Киеве экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Адвокат политика Руслан Чернолуцкий сообщил, что Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки. Михаил Саакашвили так же голодает сегодня, как днями раньше прыгал с крыши, считает член Совфеда Франц Клинцевич.

«Не верю», как говорил великий русский режиссер Константин Станиславский. Новоиспеченный Васисуалий Лоханкин из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова», — сказал сенатор.

Отметим, что это уже второе задержание Саакашвили за неделю. Во время задержания 5 декабря Михаил Саакашвили поднялся на крышу многоквартирного здания и обещал спрыгнуть вниз.