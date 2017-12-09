Киев, 9 декабря, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина», экс-премьер Юлия Тимошенко призвала президента Украины Петра Порошенко освободить лидера партии «Рух новых сил», бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и перестать «позорить страну». Заявление Тимошенко опубликовано сегодня, 9 декабря, на официальном сайте её партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я понимаю, что Михаила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не какая-либо другая правоохранительная структура. Его посадили именно вы. Поэтому я и обращаюсь именно к вам: немедленно отмените все свои команды. Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа. Немедленно освободите Саакашвили!» — сказано в заявлении Тимошенко.

Экс-премьер заявила, что ситуация с задержанием Саакашвили совершенно аналогична её аресту во времена свергнутого президента Виктора Януковича.

«И теперь вы бросаете за решётку своих оппонентов — так, как это делал Янукович. Вспомните, чем всё завершилось. Ростов не резиновый», — недвусмысленно намекает Тимошенко на свержение Порошенко.

Напомним, что после свержения бандеровцами, Янукович укрылся в Ростове-на-Дону.

Тимошенко обвиняет Порошенко в фактической узурпации власти на Украине и нарушении принципа разделения властей. Она считает, что за четыре года президентства Порошенко стал одновременно президентом, прокурором, парламентом, правительством, судом и генеральным продюсером всех телеканалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая в Верховной раде, Тимошенко назвала задержание Саакашвили «политическим террором».

Экс-президент Грузии и лидер украинской партии «Рух новых сил» Саакашвилил был задержан в Киеве поздним вечером 8 декабря. Ранее он был объявлен в розыск, после того, как его сторонники отбили политика у пытавшихся задержать его эсбэушников.