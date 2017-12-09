Ханты-Мансийск, 9 декабря, 2017, 17:09 — ИА Регнум. В столице Югры дан старт всероссийскому событию «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России 2017/18». На центральной площади города, население которого насчитывает менее 100 тысяч человек, 8 декабря собралось около 12 200 жителей и гостей югорской столицы, участников массового мероприятия ожидал ледовый городок с горками и лабиринтами, конкурсы и зимние забавы. Со сцены зрителей творческими номерами приветствовали новогодние герои — красавица зима, снежинки, снеговики, северный олень.

Администрация Ханты-Мансийска Деды Морозы идут в народ

Губернатор Югры Наталья Комарова и глава окружной столицы Максим Ряшин дали старт проекту"Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России 2017\2018». Наталья Комарова передала хрустальный символ проекта главе города и от имени министерства культуры, правительства Российской Федерации поручила со всей ответственностью выполнить работу Ханты-Мансийску — Новогодней столице России 2017\2018 и напомнила, что «Ханты-Мансийск радушно ждёт гостей со всего мира».

Администрация Ханты-Мансийска Наталья Комарова и Максим Ряшин

Максим Ряшин, принимая кубок, поблагодарил главу региона, правительство России «за оказанную высокую честь быть столицей великой страны, пусть даже на это короткое время» и поздравил жителей и гостей города с наступающим Новым годом.

В этот вечер на площади города был поднят флаг Новогодней столицы России, а в небо взметнулся красочный фейерверк.

После официальной церемонии вечер продолжился торжественным открытием XI Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек. В этом году из разных уголков страны съехалось около 50 Дедов Морозов. Почётным гостем стал главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Зрителей ожидал парад новогодних волшебников, флеш-моб с их участием. На глазах публики сказочные персонажи соревновались в метании валенка, в эстафете по обливанию водой и катались с ледяных горок.

Администрация Ханты-Мансийска Приветствие Деда Мороза

Участникам праздника предлагалось проявить себя в активностях, конкурсах и соревнованиях.

Новогодняя столица России открыта для всех желающих и дарит сказочный марафон волшебных и незабываемых событий, который продлится до 7 января нового 2018 года.

Единственная в России Резиденция ёлки приглашает в гостеприимный дом зелёной красавицы на театрализованные представления, новогоднюю ярмарку и в мастерскую Деда Мороза.

В Археопарке откроется мистическая ЧУМовая улица. Вместо домов — чумы, вместо дорог — трассы для катания на собачьих и оленьих упряжках. А радушные хозяева за чашечкой горячего чая поведают о традициях и обычаях народов Севера.

Девчонок и мальчишек, а также их родителей ждёт конкурс снежного творчества «Мой снеговик». Надо только собрать дружную команду, слепить самого оригинального снеговика ‑ и получить потрясающие призы.

Администрация Ханты-Мансийска Дети радуются Деду Морозу

Для любителей приключений и скорости состоится новогодний Автоквест «Ночной турист» и фестиваль «Экстремальная зима»: захватывающие соревнования по снегоходному кроссу, лазертаг и фаер-шоу. Для тех, кто здоровым хочет быть, может принять участие в SPA-фестивале.

Для настоящих гурманов и ценителей кулинарного искусства весь декабрь рестораны города предлагают блюда с национальным колоритом. «Приходите и попробуйте Югру на вкус», — говорят организаторы.

Для любителей активного отдыха — соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, зимнему триатлону и турнир по хоккею в валенках.

Администрация Ханты-Мансийска Снегурочка со Снежинками

На Площади 1000 огней жителей и гостей Ханты-Мансийска ждёт неповторимая встреча Нового года, Рождества, зажигательная дискотека 90-х, новогодний OPEN AIR, праздничные фейерверки.

Узнать подробную программу мероприятий, а также информацию о возможности приезда и размещения в Новогодней столице России можно на сайте проекта.