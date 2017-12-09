Калуга, 9 декабря, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Свыше 1000 куб. м участка лесного массива незаконно вырублено на землях государственного лесного фонда в Дзержинском районе в границах национального парка «Угра», особо охраняемой природной территории. Общая стоимость причинённого ущерба оценивается экспертами на сумму более 43 млн рублей, сообщает 9 декабря корреспондент ИА REGNUM, со ссылкой на представителя Общероссийского народного фронта в Калужской области Владислава Васильева.

Parkugra.ru Национальный парк «Угра»

По его словам, вырубка деревьев на особо охраняемых природных территориях запрещена природоохранным законодательством. Изучая ситуацию, общественники выяснили, что рубка лесного массива в границах национального парка произошла после передачи министерством лесного хозяйства Калужской области земельного участка в аренду для заготовки древесины одной из коммерческих организаций.

Оказалось, что рубка особо ценного леса велась на основании договора в течении нескольких недель вдали от маршрутов патрулирования работников национального парка «Угра» и была прекращена лишь, когда о данном факте стало известно инспекторам особо охраняемой природной территории.

В настоящее время, патрульной группой составлен протокол о незаконной рубке главного пользования на территории Дзержинского района Галкинского лесничества вблизи поселка Рудня. Администрация национального парка обратилась с сосуществующим заявлением в правоохранительные органы.

«Земельный участок, на котором располагался вырубленный лес, не стоял на кадастровом учете и, возможно, именно этим обстоятельством руководствовались ответственные работники, принимая решение о передаче участка для лесозаготовки. Но от того, что данный земельный участок не поставлен на кадастровый учет, он не перестает находиться на территории национального парка. Межевание всех обширных земель связано со значительными затратами, но это необходимо сделать, чтобы такие ситуации не повторялись», — заявил Владислав Васильев.

По мнению экспертов по проблемам экологии и защиты леса, необходимо принять меры для того, чтобы не допустить повторения подобных фактов. Общественники обратились за разъяснениями в министерство лесного хозяйства Калужской области.

Проблемы охраны леса калужские общественники также планируется обсудить в рамках «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18−19 декабря 2017 года.

Напомним, леса в Калужской области занимают 45% ее территории и расположены на площади около 1,5 миллиона гектар. 89% лесов расположены на землях лесного фонда (254 тыс. га), 4,5% на землях особо охраняемых территорий и объектов (63 тыс. га).

В 2016 году, в рамках надзорной деятельности в регионе было проведено более 1200 проверок, около 4 тысяч рейдов по охране лесных участков. Между тем, в отраслевом ведомстве считают, что проблема «лесного пиратства» остается одной из самых актуальных. Так, 2016 году было обнаружено около 50 случаев хищения леса, что составляет 80% от всех нарушений, наносящих ущерб лесному хозяйству. Свыше 186 кубометров древесины заготовлено незаконно. Наиболее активная работа по привлечению к уголовной ответственности за нарушения лесного законодательства проводилась в Жуковском и Ферзиковском лесничествах Калужской области.