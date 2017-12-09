Премьер-министр Ирака: Война против ИГ* закончена
Багдад, 9 декабря, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что вооруженные силы его страны нанесли поражение террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает AFP.
«Премьер-министр Ирака объявляет «конец войны против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщает агентство.
Кроме того, аль-Абади также подчеркнул, что вооруженные силы Ирака полностью восстановили контроль над всей границей с соседней Сирийской Арабской Республикой.
«Наши вооружённые силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил глава иракского правительства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2017 года аль-Абади заявил, что иракской армии удалось нанести военное поражение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Окончательную зачистку Ирака от террористов он назвал делом времени.