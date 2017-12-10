Наро-Фоминск, Московская область, 10 декабря, 2017, 10:53 — ИА Регнум. 2 декабря 2017 года на центральной площади Наро-Фоминска прошел, наверное, самый большой митинг в Московской области против строительства в регионе мусоросжигательных заводов (МСЗ), предусмотренных приоритетным проектом «Чистая страна». Этот митинг удалось провести только с 21-й попытки (подробности читайте в выступлении на митинге Натальи Иванниковой «Грязная изнанка «Чистой страны» — приоритетного проекта Года экологии».

«Наро-Фоминск, это твоё будущее?»Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательных заводов в Московской области 02.12.2017.

«Нам решать, чем дышать!» Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательных заводов в Московской области 02.12.2017.

Организаторы митинга сделали специальное заявление, что митинг в Наро-Фоминске не имеет никакого отношения к деятельности политических партий, не связан с приближающимися выборам президента и не финансируется «мусорной мафией», которая якобы организует протесты населения. «Организуют» протесты населения как раз некомпетентные и противоправные действия властей и связанных с ними лоббистов строительства мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, которые при ближайшем рассмотрении оказывались обычными мусорными ТЭЦ. Вот несколько примеров таких действий за последнее последнего время:

— закрытие сайта Мосэкомониторинга 11 сентября 2017 года, который якобы был закрыт по техническим на три дня. Вместо объективных данных по нескольким, пусть и не самым важным параметрам, москвичи и жители Подмосковья стали получать каждый день отписки о том, что ситуация с загрязнением атмосферы в пределах нормы;

— запуск на мусорном полигоне «Кучино» 3 декабря временного «экспериментального» факела для неконтролируемого сжигания свалочного газа неизвестного состава. Находящиеся рядом районы окутал ядовитый смог, состоящий из недоокисленных продуктов горения. По мнению специалистов, такое сжигание рядом с жилыми массивами категорически недопустимо и любым нормальным судом должно быть признано уголовным преступлением. Для чего потребовался «экспериментальный факел до окончания монтажа немецкой стационарной установки», который должны закончить 25 декабря? Единственный просматриваемый мотив запуска временного факела — произошедшая через два дня, 5 декабря, встреча Президента РФ с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, на которой последний отрапортовал об успешном ходе рекультивации мусорного полигона «Кучино» в соответствии с графиком утвержденной дорожной карты;

— зафиксированное сжигание несортированного мусора на МСЗ-4 города Москвы, что автоматически предполагает заражение окружающих территорий Москвы и Московской области особо опасными и стойкими отравляющими веществами;

— начало строительных работ на участке МСЗ рядом с Воскресенском на следующий день после общественных слушаний, на которых все жители единогласно проголосовали против строительства МСЗ;

— игнорирование итогов заседания расширенного совета Росприроднадзора 20 июля 2017 года, на котором представители «Ростеха» не смогли дать ни одного ответа на вопросы приглашенных экспертов.

Итог таких действий очевиден — тотальная потеря доверия населения к органам власти, что бы они теперь ни заявляли и не обещали.

Приоритетный проект «Чистая страна» — главный провал Года экологии. Ответственные исполнители проекта не справились с действительно очень сложной задачей разработки стратегии переработки отходов и ликвидации накопленного ущерба. Это неудивительно, если в России одновременно разработано и «действует» 135 никак не связанных друг с другом стратегий, а бесконечные разговоры о реализации Закона о государственном планировании так и остаются разговорами.

На митинге в Наро-Фоминске присутствовали представители тех территорий, на которых к 2023 году должны заработать первые МСЗ проекта. Несмотря на холодную погоду, в голосовании по резолюции митинга, который продолжался три часа, приняли участие более 400 человек, которые единогласно проголосовали против строительства МСЗ в Московской области.

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Резолюция митинга против строительства мусоросжигательных заводов в Московской области (г. Наро-Фоминск, 2 декабря 2017 года)

Мы, участники митинга в г. Наро-Фоминск, в целях обеспечения конституционного права граждан Москвы и Московской области на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), а также соблюдения принципов правового регулирования в области обращения с отходами, перечисленных в статье 3 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года (далее — Закон об отходах).

ТРЕБУЕМ:

1. Остановить реализацию приоритетного проекта «Чистая страна» в части строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ), поскольку эти заводы:

а) препятствуют достижению главной цели проекта — утилизации и захоронению отходов, а также снижению их негативного воздействия на окружающую среду, так как до 30% отходов на выходе работы МСЗ превращаются в ещё более опасные отходы: токсичные золы и шлаки, которые требуют особых условий захоронения, то есть строительства новых специализированных полигонов отходов;

б) наносят значительный вред здоровью человека, в первую очередь увеличивают распространённость заболеваний репродуктивной системы и онкологических заболеваний, а также наносят большой ущерб окружающей среде как минимум в границах 25-километровой зоны вокруг завода;

в) представляют собой более высокозатратную и менее эффективную технологию как на этапе инвестиций, так и в процессе эксплуатации по сравнению с альтернативными способами утилизации отходов (включая раздельный сбор и последующую механико-биологическую переработку отходов);

г) являются неэффективным способом выработки электроэнергии (учитывая её избыток в европейской части России) и тупиковым путем, который тормозит переход к циклической экономике, основанной на вовлечении в оборот вторичных ресурсов.

2. Признать программу Минэнерго РФ «энергия из отходов», приоритетный проект «Чистая страна» и схему переработки отходов Московской области неудовлетворительными, а ответственных исполнителей — не справившимися с поручениями.

3. Провести комплексную экспертизу состояния и вариантов развития отрасли переработки отходов с участием независимых экспертов и общественности, в рамках которой произвести сравнение имеющихся вариантов решения на основе единой научно обоснованной методики оценки технологий на окружающую среду.

4. По результатам комплексной экспертизы разработать Национальную стратегию и Федеральную целевую программу по развитию отрасли переработки отходов в соответствии с направлениями государственной политики в области обращения с отходами, которые являются приоритетными в следующей последовательности — максимальное использование исходных сырья и материалов — предотвращение образования отходов — сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования — обработка отходов — утилизация отходов — обезвреживание отходов.

5. Обеспечить выполнение перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-2319 по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента в сфере регулирования обращения с отходами, в том числе поручения Правительству Российской Федерации «в рамках государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012−2020 годы выделить отдельную подпрограмму по созданию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами замкнутого цикла (раздельный сбор, транспортирование, обработка, утилизация, размещение)».

7. Скорректировать схему обращения с отходами Московской области (в том числе по Наро-Фоминскому району) (далее — ТСО МО) с целью исключения нарушений Закона об отходах, в том числе нарушения принципа «сокращения образования отходов и снижения класса опасности отходов в источниках их образования» (п.2 ст.3 Закона об отходах). Предварительно провести общественное обсуждение проекта измененной ТСО МО с привлечением независимых экспертов разных профилей.

8. В случае признания по результатам комплексной экспертизы необходимости применения в России технологий термической обработки отходов, обеспечить размещение МСЗ вдали от населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, а также от территорий садоводства и огородничества на расстоянии не менее 25 км от их границ.

9. Восстановить лес на земельном участке с кадастровым номером 50:26:0130521:5, выделенном для строительства МСЗ на расстоянии один километр от д. Могутово в рамках проекта «Чистая страна», так как данный участок был переведен 1993 году из земель Гослесфонда в земли специального назначения с нарушениями природоохранного и градостроительного законодательства (Федерального закона от 19.12.1991 №2060−1 «Об охране окружающей среды», Земельного, Лесного и Водного кодексов, СНиП 2.07−01−89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Также данный земельный участок находится в санитарной зоне Новой Москвы (практически у ее границы) и всего в 10 км от г. Наро-Фоминска с населением более 60 тыс. жителей и недавно открытым перинатальным центром, обслуживающим несколько районов Подмосковья и Новой Москвы.

10. Федеральным, региональным и муниципальным правоохранительных органам провести расследование случая незаконной вырубки нескольких гектаров леса около деревни Могутово, произошедший в ноябре 2017 года.

11. Восстановить работу сайта Мосэкомониторинга, закрытие которого грубейшим образом нарушило право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

12. Требуем обеспечить в средствах массовой информации достоверное и всестороннее освещение проблем формирования и переработки отходов, а также передовых технологических вариантов их решения, имеющихся в мировой практике, так как мусоросжигательные заводы и ТЭЦ не являются ни единственной альтернативой закрываемым полигонам захоронения отходов, ни «лучшей доступной технологией» переработки и утилизации отходов даже по действующим российским нормативам. Многолетняя практика функционирования на территориях многих европейских городов мусоросжигательных заводов получила однозначную оценку в марте 2017 года в Рекомендации Европейской комиссии 2017 года о введении моратория на строительство новых МСЗ и выводе из эксплуатации действующих. В США строительство новых мусоросжигательных заводов прекращено еще раньше. Не случайно Москва в 2015 году, Санкт-Петербурга в 2017 году отказалась от строительства новых МСЗ на своих территориях. Мы полностью разделяем позицию москвичей и санкт-петербуржцев.

ПОРУЧАЕМ:

организаторам митинга сформировать Комитет по защите нарушенных конституционных прав жителей Московской области на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением с целью координации действий граждан в бессрочной кампании принуждения властей всеми законными средствами к выполнению требований настоящей резолюции.