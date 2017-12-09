Тула, 9 декабря, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Открытие Губернского катка состоялось на главной площади Тулы 8 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства, каток организован по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на средства фонда развития региона «Перспектива».

Управление пресс-службы правительства Тульской области На торжественной церемонии по приглашению губернатора выступили звезды отечественного фигурного катания

Туляков и гостей областного центра приветствовал глава региона. Он отметил, что это первая в Туле бесплатная ледовая площадка с искусственным льдом, раздевалками и прокатом коньков для массового катания.

Уникальная технология ледовой площадки позволяет кататься в любую погоду. Каток будет работать до 1 марта. Размер ледового покрытия — 25×40 метров, и одновременно кататься на нем смогут до 50 человек. Ледовая площадка работает ежедневно с 10 до 22 часов.

Алексей Дюмин поблагодарил Олимпийского чемпиона по фигурному катанию, заслуженного мастера спорта Антона Сихарулидзе за помощь в организации мероприятия. На торжественной церемонии по приглашению губернатора выступили звезды отечественного фигурного катания Илья Авербух, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и коллектив «Ледовая симфония».

«Жители Тулы благодарны вам за то, что в этот день нашу радость вы разделяете с нами. Спасибо вам большое, что нашли время и приехали в наш регион. Для нас это большая честь. Вы гордость нашей страны! Мы рады, что вы сегодня с нами», — поблагодарил губернатор звезд спорта.

«Для меня приезд в Тулу — особенный, потому что именно здесь, на таком же открытом катке, прошли мои первые в жизни соревнования. И, выиграв в своей номинации для самых маленьких детей, я запомнил Тулу навсегда», — сказал Илья Авербух, открывая ледовое шоу.

Также глава региона представил тулякам легендарного боксера Роя Джонса, который приехал в Тулу специально, чтобы показать мастер-класс юным боксерам.