В Новокузнецке встречали зиму более 14 тысяч человек
Новокузнецк, Кемеровская область, 9 декабря, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Сегодня, 9 декабря на улицах Новокузнецка встречали зиму более 14 тысяч человек: при поддержке городской администрации прошло много спортивных и развлекательных мероприятий.
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На коньках
Больше всего людей пришли на Центрального, Новоильинского и Кузнецкого районов. В Новоильинском районе города прошла массовая лыжная гонка. На стадионе «Металлург», были организованы массовые катания на коньках и мастер-классы по хоккею.
В итоге, на встречу зимы на улицы Новокузнецка вышли больше людей, чем на празднование Дня города.