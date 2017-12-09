Новокузнецк, Кемеровская область, 9 декабря, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Сегодня, 9 декабря на улицах Новокузнецка встречали зиму более 14 тысяч человек: при поддержке городской администрации прошло много спортивных и развлекательных мероприятий.

Pixabay.com На коньках

Больше всего людей пришли на Центрального, Новоильинского и Кузнецкого районов. В Новоильинском районе города прошла массовая лыжная гонка. На стадионе «Металлург», были организованы массовые катания на коньках и мастер-классы по хоккею.

В итоге, на встречу зимы на улицы Новокузнецка вышли больше людей, чем на празднование Дня города.