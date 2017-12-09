Тула, 9 декабря, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Американский боксёр-профессионал, серебряный призер Олимпийских игр, абсолютный чемпион в полутяжелой весовой категории, чемпион мира в средней, второй средней, полутяжелой, в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях Рой Джонс 8 декабря приехал в Тулу. Он встретился с губернатором Алексеем Дюминым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Знаменитый американский боксёр Рой Джонс приехал в Тулу

«К спорту у нас в регионе относятся очень серьёзно. В том числе — к боксу. Сейчас у нас открываются новые отделения в спортивных школах, а 8 наших земляков входят в состав национальной команды», — сказал Алексей Дюмин, поблагодарив знаменитого гостя за визит.

Рой Джонс поделился впечатлениями о визите в город оружейников. Легендарный спортсмен посетил Тульское суворовское военное училище. Он принял участие в торжественной церемонии клятвы юных боксеров и провел для суворовцев мастер-класс по боксу. В спорткомплексе «Металлург» он дал мастер-класс для тульских боксеров и провел автограф-сессию.

«Я рад, что приехал в ваш город. Я много слышал об оружии, которое здесь производится. И если бы мне предложили жить в России, я бы выбрал именно Тулу. Видно, что дети в этом городе очень активны, любят спорт и в частности бокс, и им нравится то, чем они занимаются», — поделился спортсмен.

Глава региона рассказал гостю о культурном наследии Тульского края, о его героической истории. О подвиге туляков в годы Великой Отечественной войны, о Тульской оборонительной операции, годовщина которой отмечается в эти дни. Алексей Дюмин пригласил Роя Джонса посетить знаковые исторические места — Ясную Поляну, Куликово поле, Поленово и подарил ему действующий тульский самовар производства XIX века.