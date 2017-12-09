Москва, 9 декабря, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин соболезнует родным и близким народного артиста Леонида Броневого.

Леонид Броневой

Известнейший актер, народный артист СССР Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни

«Ушел из жизни всенародно любимый актер, обладавший редким талантом и обаянием. Его роли стали золотой классикой отечественного экрана и сцены, а созданные им образы — неотъемлемой частью народного фольклора», — цитирует Володина сайт Госдумы.

«Это невосполнимая потеря для нашего кинематографа и театра, для всей российской и мировой культуры, отметил спикер Госдумы.