Киев, 9 декабря, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Профильная комиссия Верховной рады поддержала инициативу мэра Киева Виталия Кличко, который предложил назвать сквер возле здания посольства Российской Федерации в украинской столице в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сегодня, 9 декабря, написал на своей странице в американской социальной сети Facebook депутат Рады Дмитрий Белоцерковец.

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«В Киеве появится сквер имени Бориса Немцова возле посольства РФ. Комиссия по вопросам переименований поддержала инициативу мэра Киева — назвать сквер возле посольства РФ (Воздухофлотский проспект) именем Бориса Немцова… Последний шаг — это решение сессии Киевсовета, которое, я уверен появится в самое ближайшее время», — написал Белоцерковец.

Напомним, оппозиционный деятель Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Виновными в убийстве были признаны пять человек, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

Власти Вашингтона могут присвоить имя оппозиционераБориса Немцоваулице возле российского посольства. Городской совет рассматривает такую инициативу.