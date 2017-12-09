Москва, 9 декабря, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым состоится 11 декабря в Большом зале театра «Ленком». Об этом сегодня, 9 декабря, сообщают РИА Новости со ссылкой на директора столичного театра «Ленком», в котором последние годы служил Броневой, марка Варшавера.

Леонид Броневой

«Прощание с Броневым состоится в понедельник, 11 декабря, в Большом зале театра «Ленком», начало гражданской панихиды в 11 утра», — рассказал Варшавер.

Он отметил, что место похорон Броневого пока не известно, однако «Ленком» запросил разрешение на погребение народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром в одной из больниц Броневой скончался после долгой и продолжительной болезни. Несмотря на тяжелый недуг, Броневой продолжал работать в театре.

Известно, что последний спектакль с его участие — «Вишневый сад» состоялся в начале декабря.

Напомним, Броневой родился в 1928 году в Киеве. Известность пришла к нему далеко не сразу. Он долгое время был актером провинциальных театров. Только в 1961 году он перебрался в Москву, где в 1962 году поступил на работу в Московского драматического театра на Малой Бронной.

С 1964 года Броневой начал сниматься в кино. Широкую известность он получил после исполнения роли шефа нацистского гестапо Генриха Мюллера в многосерийном телефильме «Семнадцать мгновений весны».

В 1988 году он перешел в театр «Ленком», где и служил до самой смерти.

Броневому было почти 89 лет.