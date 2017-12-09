Калуга, 9 декабря, 2017, 11:49 — ИА Регнум. В Калужской области не стихает дискуссии по поводу инициируемых губернаторам Анатолием Артамоновым в магазинах, так называемых «полок добра», сообщает 9 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области «Полка добра» на новом калужском городском рынке

По замыслу, «полки добра», где покупатели по желанию могут оставить оплаченный товар для малоимущих жителей. Пока к акции присоединились только несколько крупных сетевых магазинов в Калуге и Обнинске. Однако, Анатолий Артамонов предложил распространить эту инициативу по всей области и упорядочить работу «полок» соответствующим постановлением.

Между тем, возмущение калужан вызвало другое «рационализаторское» предложение губернатора для торговли — расширить ассортимент «полок добра» за счёт продуктов с истекающим сроком годности.

«Ведь большое количество продовольственных товаров, сроки их хранения подходят к концу, остаётся один день или того меньше. Пожалуйста, пусть положат туда, чем везти на свалку, что они зачастую и делают. Пусть положат на эту полку, и люди до конца рабочего дня заберут», — заявил Артамонов на заседании областного правительства. .

Одновременно на интернет — сайте «Калужские новости» завершился опрос читателей на тему: «Как вы относитесь к инициативе губернатора сделать в магазинах «полки добра»?»

Оказалось, что большинство участников опроса плохо относятся к инициативе губернатора сделать в магазинах «полки добра», считая, что лучше бы власти подняли зарплаты и пенсии, чтобы никто не нуждался в таких полках. Такой вариант ответа выбрали 70% проголосовавших. 20% респондентов ответили, что с удовольствием положат что-нибудь на «полку». Еще 4% отметили, что с удовольствием бы взяли с «полки» «халявной колбаски». А 3% опрошенных не знают, что такое «полки добра».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива калужского губернатора Артамонова по созданию «полок добра» вызвала серьезный отклик в социальных сетях. Противники идеи называли её циничной, так как считают, что региональные власти таким оригинальным способом хотят переложить вопрос помощи малоимущим на плечи других жителей.