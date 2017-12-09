Обнинск, Калужская область, 9 декабря, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Популярный актер театра и кино, народный артист России Сергей Безруков выступил свидетелем защиты по уголовному делу бывшего заведующего Центром брахитерапии Обнинской клинической больницы №8 Калужской области, врача-онколога Павла Свиридова, которому предъявили обвинение в получении взяток от пациентов на сумму 5,4 миллиона рублей. Об этом 9 декабря рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM помощник руководителя Следственного управления СКР по Калужской области Лилия Мошкова.

Kremlin.ru Сергей Безруков

По ее словам, актер Сергей Безруков, и его отец считают обвинения, выдвинутые калужскими правоохранителями против обнинского хирург-онколога Павла Свиридова, абсурдными и сфабрикованными.

«Пять лет назад моему отцу была сделана операция доктором Свиридовым. И вот никаких рецидивов нет. Работа Свиридова помогает людям продлить жизнь на много лет. И мы хотим разобраться в этой ситуации. Мне кажется, что в этой ситуации пахнет самопиаром на теме коррупции тех органов, которые ею занимаются», — заявил ранее актер Сергей Безруков.

Между тем, по мнению Мошковой, сомнений в том, что врач из Обнинска Свиридов брал взятки, у следствия нет.

По версии следствия, взятки врач-онколог получал за содействие в получении квот на проведение операций по поводу рака предстательной железы за счет бюджета. Среди тех, кто давал взятки — жители Калужской области и других регионов России. Да, и сам, Свиридов сознался в том, что он действительно брал деньги у своих пациентов, но эти средства он направлял исключительно на лечения больных.

«Уголовное дело онколога Свиридова, которое уже завершено и в ближайшее время будет передано в суд. Оно насчитывает около 24 преступных эпизода. Врач брал у больных в виде взяток от 150 до 300 тысяч рублей», — сказала Мошкова.

Напомним, калужскими полицейскими в 2017 году выявлено 139 преступлений коррупционной направленности, по которым возбуждено 96 уголовных дел. Уголовные дела по 121 коррупционному преступлению в отношении 65 лиц направлены в суд. В 2017 году выявлено 99 фактов взяточничества.

Средний размер взятки составил почти 210 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по подозрению в получении взяток сотрудниками полиции задержаны два врача обнинской клинической больницы. В отдел МВД России по городу Обнинску обратился житель наукограда, который сообщил полицейским о том, что заведующий одного из отделений местной клинической больницы получает с пациентов денежное вознаграждение за оказание услуг, входящих в его должностные обязанности. Так, за госпитализацию в стационар с заявителя потребовали 15 тысяч рублей.

Факт получения денежных средств был задокументирован оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В действиях медицинского работника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 290 УК РФ (получение взятки).

В тот же день полицейскими был выявлен факт получения денег в сумме три тысячи рублей за оказание медицинских услуг другим врачом той же больницы. Подозреваемый не стал отрицать свою вину и сознался в содеянном.