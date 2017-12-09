Москва, 9 декабря, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Заявление президента США Дональда Трампа о победе США в двух мировых войнах напомнило члену Совфеда Францу Клинцевичу стрекотание мухи из басни, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что США являются нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени, передает телеканал Fox Business.

«Не знаю, чего больше в этом высказывании — невежества или хвастовства. Странно, что еще американский президент не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона», — сказал сенатор.

Парламентарий вспомнил басню про муху и быка.

«Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: «Не справился бы бык с работой без меня!», — отметил сенатор.

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Пенсакола (штат Флорида) заявил, что американцы — «нация, которая вырыла Панамский канал, одержала победу в двух мировых войнах, отправила человека на Луну, и поставила на колени коммунизм».