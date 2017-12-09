Вашингтон, 9 декабря, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Американская журналистка Джулиет Хадди, ранее работавшая на телеканале Fox News, утверждает, что нынешний президент США Дональд Трамп пытался поцеловать ещё в 2005 году. Об этом накануне, 8 декабря, сообщает сетевой ресурс Page Six.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Сообщается, что своё признание Хадди сделала в эфире шоу американского телеведущего Билла Шульца.

Хадди рассказала, что в 2005 году Трамп пригласил её на обед в свой небоскреб Trump Tower в центре Нью-Йорка. После приема пищи Трамп проводил Хадди и попрощался с ней в лифте.

«Он попрощался со мной в лифте, где также был один из его охранников, вместо того, чтобы поцеловать меня в щеку, он наклонился, чтобы поцеловать меня в губы», — рассказывает журналистка.

При этом она утверждает, что поцелуй произошел против её воли.

Примечательно, что Трамп после этого случая косвенно признал, что пытался приударить за Хадди. На одной из телешоу он со смехом рассказал историю своих взаимоотношений с Хадди:

«Я пытался за ней приударить, но она меня отшила».

Сама Хадди отмечает, что в общем-то не была оскорблена действиями Трампа, скорее просто удивлена.

«Это был странный момент. Он потом не пытался сделать ничего такого, а я с ним не оставалась наедине», — рассказала она.

Стоит отметить, что в начале 2017 года, по сообщению Wall Street Journal Хадди получила несколько миллионов долларов отступных от руководства Fox News за то, что согласилась отозвать из суда свой иск, касающийся обвинений в домогательствах двух сотрудников этого телеканала — ведущего Билла О'Рейли и со-президента Джека Абернети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема сексуальных домогательств стала очень популярна в США после того, как ряд голливудских актрис обвинили в этом известного продюсера Харви Вайнштейна.

Напомним, в начале октября в The New York Times была опубликована статья, в которой продюсер знаменитых голливудских картин «Властелин колец» и «Убить Билла» был обвинён в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами.

Из публикации следовало, что жертвами такого обращения со стороны Харви Вайнштейна становились, в частности, актрисы Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн. Позднее ряд актрис, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, также сообщили, что подверглись домогательствам с его стороны в начале своей карьеры.

После этого, многим известным мужчинам были предъявлены аналогичные обвинения.

Вскоре появилось движение Me Too, участники которого рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам. В англоязычном сегменте интернета появился флешмоб с хэштегом #MeToo (#ятоже), которым люди обозначали пережитый опыт домогательств или насилия. Известно, что этот хэштег в своём Twitter-аккаунте запустила актриса Алисса Милано.