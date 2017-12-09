Киев, 9 декабря, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Активисты партии «Рух новых сил», который возглавляет задержанный СБУ Михаил Саакашвили, попытались установить палатки возле следственного изолятора, где содержится политик. Об этом сегодня, 9 декабря, пишет «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Сообщается, что группа сторонников Саакашвили попыталась развернуть палаточный лагерь возле СИЗО, куда был помещен политико после задержания.

Однако правоохранительные органы не стали дожидаться, когда сторонники Саакашвили развернут палатки и решили их разогнать.

В итоге произошли столкновения между силовиками и сторонниками Саакашвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эсбэушникам наконец-то удалось задержать Саакашвили, который ранее вырвался у них из рук. Задержание прошло без каких-либо эксцессов — Саакашвилил сопротивления не оказывал.