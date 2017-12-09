София, 9 декабря, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев в ходе встречи с президентом Косово Хашимом Тачи поднял вопрос об официальном признании болгарского этнического меньшинства властями края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

President of Bulgaria Office Президент Болгарии Румен Радев

Как сообщает пресс-служба президента Болгарии, на состоявшихся в Софии переговорах Хашим Тачи выразил Румену Радеву благодарность «за активную позицию Болгарии по укреплению европейской перспективы Приштины и за выбор Западных Балкан в качестве ключевого приоритета для болгарского председательства в Совете ЕС в 2018 году».

Президент Болгарии со своей стороны подтвердил готовность Софии оказывать странам Западных Балкан любую поддержку в процессе их евроинтеграции, реализации демократических реформ и усилиях по достижению критериев членства в Европейском союзе.

«Главы государств договорились принять меры для стимулирования торгового обмена и увеличения числа студентов из Косово в болгарских университетах. Румен Радев также поднял вопрос об официальном признании болгарского меньшинства в Косово», — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре этого года болгары были официально признаны национальным меньшинством в Албании, что София назвала «историческим прорывом» и исключительным успехом своей дипломатии. Статус этнических болгар был официально закреплён в новом албанском законе о защите национальных меньшинств.

При этом в первоначальной редакции законопроекта, который был внесён на рассмотрение в парламент республики, значились македонцы, греки, влахи, черногорцы, сербы, бошняки и египтяне, тогда как болгары в нём не упоминались. Попытка официальной Тираны не признавать болгарскую диаспору, которая насчитывает порядка 50 тысяч человек, вызвала скандал и многими в Болгарии была расценена как провокация, имеющая целью создать напряжение между двумя странами.

После телефонного разговора премьер-министра Болгарии Бойко Борисова с албанским премьером Еди Рамой, а также личных встреч главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой с представителями албанского руководства, в проект закона были внесены изменения. Болгарам в Албании наряду с другими нацменьшинствами было гарантировано право сохранять и развивать своё историческое наследие, языковую и культурную идентичность на всей территории республики.

Численность граждан Косово, определяющих себя как болгар, точно не определена. К таковым официальной Софией относятся, в первую очередь, горанцы и средчане (жупляне) — исламизированные южнославянские этнические группы, проживающие в регионах Гора и Средская Жупа, в самом южном — Призренском округе Косово.

По данным переписи населения в Сербии 1991 года, общая численность этих этнических групп в Косово составляла порядка 35 тысяч человек, однако на сегодняшний день она серьёзно сократилась ввиду проводимой албанскими властями в Приштине политики ассимиляции и выдавливания славянского населения за пределы края.

Так, численность горанцев в местах их традиционного проживания в Косово к 2011 году сократилась приблизительно с 20 до 10 тысяч человек, а в последнее время уже озвучиваются цифры в 5−6 тысяч человек. После провозглашения Республики Косово в 2008 году горанцы отказались признавать независимость края от Сербии. Многие из них были вынуждены стать беженцами. По инициативе НАТО и ООН горанские регионы в Косово были объединены с албанскими в один округ, в котором горанцы оказались в меньшинстве.

Вместе с тем в ноябре этого года глава Государственного агентства по делам болгар за рубежом Петр Харалампиев заявил, что в Косово «твёрдо готовы быть признаны в качестве болгарского меньшинства» порядка 60−70 тысяч человек. Такие данные он озвучил по итогам заседания комиссии парламента по делам болгар за рубежом, к участию в котором были приглашены представители болгарской общины Косово. Впрочем, он оговорился, что эти данные не являются официальными.