Красноярск, 9 декабря, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В Красноярске сегодня, 9 декабря, состоялся второй в этом году митинг «За чистое небо».

Андрей Сковородников-Эрлих Красноярцы митингуют «За чистое небо»

Как сообщил ИА REGNUM представитель оргкомитета движения «#Зачистоенебо» Андрей Сковородников-Эрлих, в акции протеста приняли участие около 1 тысячи красноярцев.

«По нашим оценкам, на митинг вышли около 1 тысячи человек. Несмотря на то, что сегодня в Красноярске холодно (примерно минус 12 градусов), плюс администрация сделала всё, чтобы митинг с центра города убрать. И, тем не менее, люди пришли, а это даёт шанс, что работа по нашей резолюции будет вестись в конструктивном ключе», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, общественный запрос на улучшение экологической ситуации в Красноярске сохраняется:

«За лето и осень текущего года мы слышали очень много обещаний, теперь мы хотим увидеть конкретные действия властей. Им придётся Год экологии (2017 год объявлен Годом экологии в России — прим. ИА REGNUM ) завершать конкретной работой, ведь общественный запрос никуда не делся. Митинг это показал».

Андрей Сковородников-Эрлих подчеркнул, что на митинге присутствовал и. о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин. Но выступать он не стал, а «только слушал».

«В начале следующей недели мы оформим документ с требованиями властям, озвученными на митинге», — сказал представитель оргкомитета движения «#Зачистоенебо».

Он добавил, что самыми главными лозунгами сегодня стали следующие: «Мы хотим дышать!» и «За чистое небо!».

«Пусть это и не самые оригинальные лозунги, но они отражают реальное желание красноярцев дышать чистым воздухом, полной грудью, а не задыхаться в дыму предприятий», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Что касается требований митингующих, они были обнародованы в резолюции первого митинга «За чистое небо», который состоялся в марте 2017 года. В частности, среди требуемых мер значатся уменьшение запылённости в городе; перевод всего производства тепла в черте Красноярска на природный газ; усиление контроля за загрязнением атмосферного воздуха и повышение штрафов за превышение нормативов (вплоть до приостановки деятельности); установка на всех предприятиях города современного очистного оборудования; запрет на вырубку пригородных лесов и городских зеленых насаждений и другие.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первый митинг «За чистое небо» состоялся в Красноярске в марте 2017 года. По оценкам организаторов, тогда в экологической акции протеста приняли участие около 2 тысяч человек. По иронии судьбы, первый митинг «За чистое небо» прошёл под «чёрным небом».

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Режимом «чёрного неба» красноярцы называют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В периоды НМУ предприятия, имеющие источники выбросов, должны проводить мероприятия по их уменьшению.

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В 2016 году Красноярск прожил под «чёрным небом» 58 дней, в 2017 году — более 40 дней.

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Стоит также добавить, что осенью 2017 года в Красноярском крае сменились губернатор (Виктор Толоконский ушёл в отставку, врио главы региона был назначен Александр Усс — прим. ИА REGNUM ) и мэр (срок полномочий Эдхама Акбулатова истёк, депутаты горсовета выбрали мэром Сергея Ерёмина — прим. ИА REGNUM ). И новый митинг, судя по всему, призван показать новым властям, что они не должны игнорировать проблемы экологии.

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