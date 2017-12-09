Москва, 9 декабря, 2017, 10:27 — ИА Регнум. В Госдуме проходит тест по истории Отечества, депутаты также решили попробовать свои силы, они уверены: знание истории дает понимание будущего, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря. Акцию поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Знамя Победы над поверженным Рейхстагом

Планируется, что тест пройдут не менее 350 тыс. человек в не менее 40 странах мира. Для прохождения теста зарегистрировано 6,5 тыс. площадок во всех регионах страны и ра территории 36 стран. Госдума стала одной из таких площадок.

История объединяет

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что участники акции проверяют себя на знание истории своей страны в памятный день для России — 9 декабря отмечается День Героев Отечества.

«История — это то что объединяет народ. И сегодня в нашем многонациональном народе в первую очередь объединяющим началом является наша история и наша культура. Если мы все вместе знаем исторические факты, если мы вместе ценим одни и те же созданные культурные ценности, мы чувствуем себя единым народом», — подчеркнул он.

Знания для прогнозов

Знания нужны для того, чтобы давать прогнозы, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Вы можете великолепно знать историю, правильно понимать современную жизнь, но ничего не можете сказать про будущее. Эти знания пустые. Вы должны быть в состоянии дать прогноз. Если ваш прогноз реализуется через десять лет, через двадцать, тогда эти знания вам принесли пользу. А так это груз, который вы тянете, чтобы вам поставили оценку, и пользы от этого намного меньше», — констатировал он.

Лишним не будет

Лишним изучение истории быть не может, особенно в такое сложное время, как сейчас, когда последние 20 лет предпринимались попытки фальсификации истории, были ставки на теории и подходы, которые унижали наше национальное достоинство, отметил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ).

«(Знание истории) — Важный шаг на пути того, чтобы воспитывать население в духе подлинного патриотизма, понимания того, кто мы, для чего пришли в этот мир и, главное, что мы будем дальше нести в будущее», — добавил он.

Любить Отечество

Историю надо знать, уверен лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Кто не знает свою историю, тот может поддаться на новейшие веяния Запада, я имею в виду и непризнание роли Советского Союза в разгроме фашистов, недавно мы вспоминали столетие великого октября, тоже многие считали, что революция не стоит упоминания. Я думаю, что такая форма проверки знания истории очень нужна как молодежи, так и взрослым, потому что знать свою историю — значит любить свое Отечество», — отметил парламентарий.