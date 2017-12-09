Москва, 9 декабря, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Известнейший артист театра и кино Леонид Броневой скончался в возрасте 89 лет. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора московского театра «Ленком», в котором работал Броневой, Марк Варшавер.

Kremlin.ru Леонид Броневой

По словам Варшавера, Броневой скончался сегодня, 9 декабря, в 7:30 утра по московскому времени. Дата и место похорон будут сообщены отдельно.

Броневой снялся во множестве известных советских кинофильмов. Наиболее известны его работы в телесериале «Семнадцать мгновений весны», кинофильмах «Формула любви», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Простые вещи».

В 1987 году Броневой был удостоен звания народного артиста СССР. Также он является полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством».