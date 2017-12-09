Рамалла , 9 декабря, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате столкновений в Палестине превысило 760 человек, по меньшей мере два человека погибли. Такие данные приводит организация «Красный полумесяц» на своей официальной странице в американской социальной сети Facebook.

Global Panorama Палестинский флаг

По данным «Красного полумесяца», в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима пострадали 767 человек. Всем им была оказана медицинская помощь. Наибольшее число пострадавших — в секторе Газа (479 человек).

По подсчетам израильских военных, в беспорядках участвует около 7,5 тысяч человек. Кроме того, израильские силовики не скрывают, что открывали огонь на поражение по десяткам «главных зачинщиков» с подтверждением попаданий.

Известно о двух погибших, ещё трое находятся в тяжелом состоянии.

«Красный полумесяц» сообщает о как минимум 60 протестующих, получивших огнестрельные ранения.

Кроме того, стало известно, что ВВС Израиля нанесли авиаудар по целям в секторе Газа, откуда были запущены ракеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всплеск насилия в Палестине и Израиле произошел после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что его страна отныне считает священный город Иерусалим столицей государства Израиль и готова перенести в него свое посольство из Тель-Авива.

Практически все страны арабского мира жестко осудили решение Трампа и потребовали его отменить. В Палестине радикальные элементы объявили о начале новой интифады — вооруженного сопротивления государству Израиль.

Стоит отметить, что и сектор Газа и Западный берег реки Иордан находятся в фактической блокаде со стороны Израиля.