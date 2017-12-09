Калуга, 9 декабря, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Прокуратура Жиздринского района Калужской области обнаружила частный интернет-сайт, содержащий коммерческое предложение о продаже билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года. Об этом 9 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Жиздринского района Сергей Марченков.

(сс) succo Суд

По его словам, согласно требованиям федерального законодательства, все билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России и на Кубок Конфедераций FIFA 2017 в России приобретаются исключительно на официальном сайте.

Одновременно запрещено использовать билеты в каких-либо коммерческих целях, в рекламных кампаниях или в качестве приза в каких-либо соревнованиях либо выигрыша в лотереях и розыгрышах. Несанкционированная передача, перепродажа или дальнейшее запрещенное использование билетов является нарушением условий использования билетов.

Прокуратура Жиздринского района направила в Людиновский районный суд исковое заявление о признании информации, распространяемой на таком сайте запрещенной.

Решением суда иск прокурора удовлетворен, интернет-сайт, содержащий информацию о продаже билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, подлежит блокировке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФИФА сообщила, что на первом этапе продаж на матчи чемпионата мира было реализовано 742 760 билетов. В первый период первого этапа, прошедший с 14 сентября по 12 октября, болельщики могли подать заявки на приобретение билетов. Во второй период — с 16 по 28 ноября — можно было купить заказанные билеты.

Второй этап делится на два периода. С 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года продажи будут проходить путём случайной жеребьёвки, а с 13 марта по 3 апреля 2018 года — в порядке живой очереди.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые в истории состоится в России. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.