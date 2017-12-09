Киев, 9 декабря, 2017, 08:55 — ИА Регнум. В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины наконец-то смогли задержать лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сегодня, 9 декабря, пишет «Украинская правда».

Torange.biz СБУ

Стало известно, что сотрудники СБУ «накрыли» Саакашвили на квартире бывшего главы Национальной полиции так называемой луганской области (оккупированная украинскими силовикам часть Луганской Народной Республики) Юрия Покиньброды.

Покиньброды сообщил, что он смог проследовать вместе с Саакашвили до СИЗО, но его самого не задержали. Теперь бывший полицейский опасается, что ему будут мстить сторонники Саакашвили и подчеркивает, что не имеет никакого отношения к задержанию политика.

В Службе безопасности Украины подтвердили факт задержания Саакашвили. Сообщение о задержании появилось и на странице Саакашвили в Facebook. В его партии «Рух новых сил» также подтвердили этой информацию.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с радостью написал на своей странице в Facebook, что Саакашвилил наконец-то попался.

«В соответствии с постановлением о розыске сотрудники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещён в изолятор временного содержания», — пишет бывший уголовник, занимающий должность генерального прокурора.

Напомним, Саакашвили после своего возвращения на Украину в сентябре 2017 года (он прорвался на Украину незаконно, вопреки желанию властей) он начал активную внутриполитическую кампанию против президента Петра Порошенко и его людей. Те, в свою очередь, обвинили Саакашвили в попытке государственного переворота и даже заявили, что делает это Саакашвили на деньги окружения свергнутого украинского президента Виктора Януковича, в частности бизнесмена Сергея Курочкина.

Саакашвили были предъявлены обвинения и СБУ попыталась его задержать. Но сперва ничего не получилось и сторонники Саакашвили просто отбили его у эсбэушников. Несколько дней Саакашвили и его сторонники митинговали под стенами Рады, но особого успеха не добились. Тем временем власти объявили Саакашвили в розыск.

В итоге, задержание Саакашвили прошло без каких-либо эксцессов и столкновений. Сопротивления он не оказывал. В СИЗО он объявил голодовку.