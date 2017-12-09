Якутск, 9 декабря, 2017, 08:30 — ИА Регнум. После смертельного дорожно-транспортного происшествия в Мегино-Кангаласском районе Якутии введен режим режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает КГУ «Служба спасения Республики Саха».

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Напомним, резонансное ДТП произошло накануне на федеральной автодороге «Колыма» в 16 км от населенном пункта Нижний Бестях.

Известно, что столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус УАЗ, После столкновения УАЗ загорелся.

По последним данным, в аварии погибли девять человек, в том числе двухлетний ребёнок. Трое пострадавших. После разбора конструкций сгоревшего УАЗ были найдены тела четверых погибших.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Прокуратура Якутии взяла расследование этого дела на контроль.

«В целях обеспечения управления и координации действий сил функциональных и территориальных подсистем РСЧС при ликвидации последствий ЧС в Мегино-Кангаласском районе введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — сказано в сообщении КГУ «Служба спасения Республики Саха».