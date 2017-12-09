Ставрополь, 9 декабря, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в Ставропольском крае ликвидировали троих боевиков в ходе спецоперации. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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Ранее стало известно, что в некоторых районах Ставрополя был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовикам удалось заблокировать в частном доме троих боевиков.

По данным спецслужб, эти трое планировали совершение террористических актов в местах массового пребывания людей. Дом, в котором они засели был блокирован.

Однако боевики решили не сдаваться о пошли на прорыв оцепления. В результате боестолкновения они были ликвидированы. В доме, где они укрывались, произошел взрыв.

На месте работают взрывотехники ФСБ, проводится опознание нейтрализованных преступников.